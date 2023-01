Paola Caruso, il dramma del figlio: "Mi faccio forza ma sono distrutta"

Paola Caruso ha svelato per la prima volta in tv quale sarebbe la patologia che ha colpito suo figlio Michele.

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha svelato i drammatici retroscena del dramma che avrebbe colpito suo figlio.

Paola Caruso: il dramma del figlio

Un mese fa Paola Caruso ha dichiarato via social di essere sparita per via di una “disgrazia” che ha colpito suo figlio Michele. In queste ore la showgirl è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin, e per la prima volta ha parlato della patologia che ha colpito il bambino e che, purtroppo, non si risolverà in tempi brevi.

“Forse per gli sbalzi di temperatura, Michele ha iniziato ad avere dei gradi di febbre.

Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava. Chiamo un medico arabo che suggerisce di fargli una puntura per fargli abbassare la febbre. Io non volevo, però poi da mamma mi fido del medico. Mai l’avessi fatto”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita, non ho capito più niente.

Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente (…) Sono andata subito in ospedale e hanno chiamato una neurologa. E subito i dottori hanno capito, lì a Sharm, che con la puntura gli era stato lesionato il nervo sciatico e quindi non sentiva niente”.

Paola Caruso ha svelato che suo figlio farebbe avanti e indietro da un ospedale neurologico e che al momento porterebbe un tutore. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda si risolverà per il meglio ma la showgirl ha assicurato che il percorso – secondo i dottori – sarebbe ancora lungo.

La Caruso ha avuto suo figlio Michele insieme a Francesco Caserta, che però ha deciso di non crescere il bambino.