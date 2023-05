Paola Caruso, il figlio sul passeggino dopo l'intervento: "Non può camminare"

A distanza di qualche giorno dall’intervento del piccolo Michele, Paola Caruso è tornata a mostrare suo figlio sui social. Il bambino non può ancora camminare ed è per questo che deve portarlo a spasso sul passeggino.

Paola Caruso: il figlio sul passeggino dopo l’intervento

Paola Caruso è tornata sui social insieme al figlio Michele, cautamente adagiato su un passeggino. Il bambino, soltanto qualche giorno fa, è stato sottoposto ad un delicato intervento alle gambe, con la speranza che possa tornare a camminare in maniera autonoma. L’ex Bonas di Avanti un altro ha spiegato più volte di essersi ritrovata a vivere questa tragedia a causa di un viaggio in Egitto, dove il figlio è stato curato in malo modo.

Come sta il figlio di Paola Caruso?

Al momento, Paola non ha fornito dettagli sulle condizioni di salute del figlio. Molto probabilmente, prima di scoprire se l’intervento è perfettamente riuscito dovrà aspettare ancora qualche settimana. La speranza, non solo della Caruso ma di tutte le persone che le vogliono bene, è che il piccolo Michelino possa tornare a camminare senza l’ausilio delle protesi.

Paola Caruso: i fan sono con lei

Molti fan hanno chiesto a Paola il motivo per cui il figlio è sul passeggino. Anche se lei non ha risposto, non ci vuole un genio per capire che il bimbo è ancora convalescente e non può camminare. Madre e pargolo, però, si sono mostrati sorridenti ed è questo quello che conta.