Paola Caruso e il figlio Michele hanno trascorso la loro prima giornata al mare. Il piccolo era stato sottoposto appena qualche settimana fa ad un difficile intervento all’Ospedale Gaslini di Genova. Dopo l’operazione, per il bimbo è iniziata in modo graduale la ripresa dell’utilizzo della gamba. In uno scatto pubblicato nelle scorse ore, l’ex bonas si trovava con il figlio sul bagnasciuga, mentre in un altro Michele aveva fatto qualche passo senza il sostegno del tutore ed è stato questo ad aver scatenato lo scetticismo degli haters.

Paola Caruso, il figlio torna a camminare senza tutore: critiche degli haters

Scorrendo i commenti sotto al post è possibile notare che gli auguri di pronta guarigione per il piccolo Michele sono tanti: “Siete bellissimi”, “Sono felicissima per Michelino” e ancora “Caro Michelino, spero che sia andato per il meglio”.

Tra questi ne spicca uno di un’utente che ha invece osservato: “Non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare, in Liguria e tra l’altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare”.

La risposta di Paola Caruso

L’ex bonas dal canto suo, senza creare ulteriori attriti, ha risposto con tono pacato: “Cammina con il tutore ancora purtroppo….ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”. Il recupero parrebbe dunque essere ancora lungo, ma nelle parole di Paola c’è tutto l’amore che solo una madre è in grado di dare.