Paola Caruso lascia l'ospedale: il primo messaggio via social

Paola Caruso ha scritto il suo primo messaggio via social dopo esser stata dimessa dall'ospedale.

Paola Caruso ha lasciato l’ospedale in cui era stata ricoverata a seguito di un crollo psicofisico e ha scritto un messaggio per aggiornare i suoi fan sui social.

Paola Caruso lascia l’ospedale

Nelle scorse ore Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale a causa di un crollo psicofisico da lei avuto a seguito di una non meglio precisata disgrazia che ha colpito suo figlio Michele. La showgirl nelle scorse ore è stata dimessa e ha potuto fare finalmente ritorno a casa tra le braccia del suo bambino, e ha scritto sui social: “Finalmente a casa con il mio amore.

Ho bisogno di tanto riposo, grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno. Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell’altro”.

Paola Caruso: la malattia del figlio

Al momento non è dato sapere da cosa sia stato colpito il piccolo Michele, il figlio che Paola Caruso ha avuto insieme all’imprenditore Francesco Caserta (che però non ha mai voluto prendersi cura del bambino). La showgirl ha dichiarato che sarebbero in corso degli accertamenti e che Michele dovrà sottoporsi a delle importanti terapie.

In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più, ma al momento sulla questione tutto tace e la showgirl ha dichiarato che ne parlerà solamente quando si sentirà pronta a farlo.