Paola Caruso: le accuse dopo l'ospitata a Verissimo

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo per parlare della malattia di suo figlio Michele, che ha accusato una lesione al nervo sciatico a causa di un caso di malasanità in Egitto. Dopo l’intervista della showgirl al programma tv sui social si è scatenata una bufera.

Paola Caruso sotto accusa

Paola Caruso ha raccontato a Verissimo il dramma di suo figlio Michele che, a causa di un medicinale, ha subito una grave lesione al nervo sciatico e per questo dovrà indossare – a detta della showgirl – un tutore per tutta la vita. Sui social c’è chi ha messo in dubbio la veridicità del racconto fatto dalla Caruso in diretta tv e chi invece ha accusato la showgirl di cercare di ottenere visibilità grazie alla disgrazia capitata a suo figlio.“Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Spiace per il bambino, ma anche lei che sta sempre a Verissimo un grande mah”.

Paola Caruso a sua volta si è sfogata via social scrivendo: “Ma quanta ignoranza leggo, mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere!”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?