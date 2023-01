Paola Caruso ricoverata in ospedale: "La malattia di mio figlio, un trauma enorme"

Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale e lei stessa ha svelato di aver avuto un crollo psicofisico a causa della malattia di suo figlio Michele.

Paola Caruso ricoverata in ospedale

L’ultimo mese è stato particolarmente difficile per Paola Caruso, che ha dovuto fare i conti con una “disgrazia” capitata a suo figlio Michele. La showgirl non ha precisato cosa abbia avuto il bambino, ma ha precisato che dovrà sottoporsi a numerose terapie ed approfondimenti. A seguire la stessa Caruso sarebbe stata ricoverata in ospedale per un crollo psicofisico, e a tal proposito lei stessa ha detto: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande.

Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro calore e la loro solidarietà, e sono in attesa di ricevere ulteriori notizie da parte della showgirl.

Paola Caruso: il figlio

Paola Caruso ha avuto suo figlio Michele dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta, che però ha deciso di non riconoscere il bambino come figlio suo. La showgirl ha quindi cresciuto da sola il suo bambino e nei giorni scorsi ha espresso la sua preoccupazione per il suo stato di salute. In tanti sui social sono impazienti di sapere cosa sia accaduto davvero al piccolo Michele.