Paola Caruso torna a mostrarsi con il figlio malato: il messaggio

Paola Caruso è tornata a mostrarsi in compagnia di suo figlio, il piccollo Michele, che è stato recentemente al centro di un caso di malasanità.

Paola Caruso e il figlio

Paola Causo si trova a Milano, dove sta visitando il Museo dei sognatori insieme a suo figlio Michele, che alcuni mesi fa è stato colpito da alcuni gravi problemi di salute mentre si trovava con sua madre in Egitto. Nella foto il bambino sembra sereno accanto alla mamma, e Paola Caruso ha scritto nella didascalia all’immagine: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.

Di recente Paola Caruso ha espresso tutta la sua preoccupazione verso il figlio e ha finalmente svelato da cosa sarebbe stato colpito il piccolo Michele:

“Il medico arriva in camera e lo visita, parlava arabo e la struttura mi ha offerto un traduttore. Il medico mi ha proposto così di fargli delle punture, volevo rifiutarmi, mi sembrava eccessivo. Però mi sono fidata. Mi sono fatta convincere (…) Facendogli questa puntura sulla natica infatti, questo dottore non si sa che cosa gli ha iniettato….

Il bambino ha gridato come mai aveva urlato nella sua vita. Dopo mezz’ora misuriamo la febbre, ma la febbre non scende. Gli dico di avvicinarsi a me, lui si alza dal letto e cade a terra… Non sentiva più la gamba, non la muoveva. Sono impazzita, mi si è spento il cervello. Da quel giorno la nostra vita è cambiata totalmente”. Il bambino sarebbe stato colpito da una paresi del nervo sciatico e a quanto pare dovrà affrontare un lungo percorso di cure.

Paola Caruso, che lo ha cresciuto da sola (il padre del bambino infatti l’ha lasciata mentre era incinta) ha confessato via social tutta la sua disperazione a seguito di quanto successo.