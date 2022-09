Paola De Micheli si candida come segretaria del Pd: “Ho voglia di fare qualcosa di importante”

Paola De Micheli è la prima candidata per il dopo Enrico Letta: "Il congresso sia fatto per ricostruire il partito".

Paola De Micheli, ministra dei Trasporti nel secondo governo di Giuseppe Conte e vicesegretario del Partito democratico (Pd) quando alla guida c’era Nicola Zingaretti, è stata la prima, e finora l’unica, a proporsi ufficialmente per il dopo Enrico Letta.

Paola De Micheli si candida come segretaria del Pd

Ha confermato lei stessa, dopo alcune voci riconducibili a persone a lei vicine, di volersi candidare come segretaria del Pd. “Ho 49 anni, un curriculum fitto e la voglia di spendermi in qualcosa di importante“, ha dichiarato Paola De Micheli a Repubblica.

“Voglio puntare sui militanti, troppo spesso dimenticati, quando non umiliati, e sulla definizione della nostra identità. Chi siamo, questa deve essere la domanda chiave e dovrà essere un congresso diverso dagli altri”, ha proseguito l’ex ministra.

Paola De Micheli aveva già parlato delle sorti del Pd ad Agorà, su Raitre: “Faremo presto un’analisi della sconfitta elettorale. Nei prossimi giorni si chiariranno le disponibilità per la segreteria. Ma quel che conta è che il congresso sia fatto per ricostruire il partito, sulle idee, su cosa si vuole essere e su cosa si vuole fare”.

Quali sono gli altri possibili candidati?

Tra gli altri nomi che circolano insistentemente per una possibile candidatura, quelli di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ed Elly Schlein, sua vice.

Anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha lasciato intendere di volersi candidare come segretario del Pd.

“Tanti amministratori mi dicono che è l’ora dei sindaci, che è l’ora della provincia italiana. Sento la responsabilità, come tutti, di non potermi sottrarre. Il tempo dei nomi, però, non è oggi, ancora non sappiamo quali saranno le regole del congresso”, ha dichiarato Ricci a Radio 24.

