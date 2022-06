Paola Di Benedetto conferma la storia con Rkomi: le sue parole

Paola Di Benedetto conferma la storia con Rkomi: i due sono ufficialmente una coppia.

Dopo la paparazzata del bacio, Paola Di Benedetto ha confermato la relazione con Rkomi. L’ex madre natura di Ciao Darwin, senza troppi giri di parole, ha ammesso che tra lei e il cantante va tutto a gonfie vele.

Qualche giorno fa, Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio piuttosto passionale. I due, stando a quanto sostiene la rivista di Alfonso Signorini, si sono conosciuti a Milano grazie ad amici comuni. Tra una chiacchiera e l’altra è scoccata la scintilla e adesso sono inseparabili. A distanza di qualche ora dall’uscita del servizio di Chi, Paola ha rotto il silenzio, confermando la relazione con Rkomi.

Nel corso di una diretta social con il settimanale Grazia, la Di Benedetto ha così confermato la love story con il cantante:

Paola e Rkomi, per la gioia dei fan, sono ufficialmente una coppia.

L’ex madre natura di Ciao Darwin, però, ne ha approfittato anche per replicare alle critiche che, negli ultimi giorni, l’hanno sommersa.

Dopo che la love story con Rkomi è diventata di dominio pubblico, Paola è stata sommersa di critiche. In molti l’hanno accusata di essere una ragazza dall’innamoramento facile e lei non è assolutamente d’accordo. Ha dichiarato:

“Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Tanta gente è carina e simpatica. Tanti altri scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore. Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema? Che poi, deve finirla il concetto dell’uomo che passa come il fenomeno e le donne che passano come sgu**drine”.