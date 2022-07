Paola Di Benedetto corteggiata da Blanco: l’indiscrezione

Paola Di Benedetto corteggiata da Blanco? Dopo Rkomi, un altro cantante entra nella vita dell'ex madre natura di Ciao Darwin.

Paola Di Benedetto corteggiata da Blanco? Sembra proprio di sì. L’ex madre natura di Ciao Darwin, tornata single dopo la love story lampo con Rkomi, sarebbe finita nelle mire del cantante di Brivid.

Secondo Dagospia, Blanco avrebbe messo gli occhi addosso a Paola Di Benedetto. “É durato l’éspace d’un main il flirt tra Rkomi (il cantante che non vuole essere ricordato per quello che canta a torso nudo) e Paola. Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica. Sono brividi…“, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Blanco, stando a quanto si legge su Dagospia, sarebbe interessato a Paola. Si può parlare di flirt in corso? No, anche perché non abbiamo né paparazzate interessanti e né dichiarazioni che fanno ipotizzare una passione suppure momentanea. Di certo, la Di Benedetto è tornata single, dopo una relazione lampo con Rkomi. Secondo The Pipol Gossip, è stato il cantante a mollarla con un semplice messaggino. Si legge:

Se Blanco dovesse davvero essere interessato alla Di Benedetto, nessuno rimarrebbe sconvolto. D’altronde, il cantante è sempre quello che ha ‘mollato’ la fidanzata storica dall’oggi al domani. La giovane in questione ha così parlato del suo tradimento:

“Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato attraverso Internet. L’ho aperto. L’ho visualizzato. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. La mia reazione non la ricordo neanche, è stato un momento che è svanito dalla mia mente. Buio totale e lacrime. Quello che ricordo bene è che, dopo, sono finita in ospedale… Quando ho visto quel video ho fatto, come dico io, un ‘percorsino’ in ospedale. Ho passato due settimane in cui sono stata parecchio male, in cui avevo attacchi di panico e ansia. Prima di iniziare a stare meglio ho trascorso un po’ di notti con mia mamma in ospedale”.