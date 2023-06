Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme? Lei rompe il silenzio

Nelle ultime ore sono circolate in rete numerose indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Sulla questione è intervenuta la stessa conduttrice.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: le voci sul ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in atto tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto? I due hanno vissuto un’importante storia d’amore durata oltre un anno e naufragata pochi mesi dopo un periodo di convivenza. In queste ore si è sparsa la voce che i due fossero tornati insieme, ma sull’argomento è intervenuta la stessa Paola Di Benedetto, che ha specificato: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. Amicizia a basta”.

Già all’epoca della loro rottura i due avevano specificato di essersi separati pacificamente e in tanti tra fan, amici e colleghi avevano atteso di avere ulteriori delucidazioni sul loro conto. Dopo la rottura da Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha vissuto altre liaison (tra cui una con Rkomi). Il cantante invece non è mai apparso accanto ad una nuova partner.