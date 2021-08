Paola di Benedetto e la gag con Aurora Ramazzotti in vacanza: la vacanza a Ibiza

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti si sono mostrate durante la loro vacanza a Ibiza, tra siparietti bollenti e gag comiche.

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti sono partite per Ibiza e sui social hanno postato le immagini della loro prima giornata di mare facendo il pieno di like tra i fan.

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti a Ibiza

Tra siparietti bollenti e gag comiche Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto hanno conquistato i fan dei social durante il loro primo giorno di vacanza.

La figlia di Eros Ramazzotti e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ad esempio si sono mostrate mentre si spalmavano la crema solare a vicenda e la Di Benedetto terminava l’applicazione della crema sculacciando il lato B di Aurora, come sempre ironica con i suoi fan.

Le due amiche hanno avuto una spiacevole disavventura in aeroporto, dove hanno dovuto attendere svariate ora prima che il loro aereo si mettesse in volo a causa di alcuni ritardi dovuti a dei passeggeri.

Aurora Ramazzotti ha raccontato la vicenda tramite social tra l’ilarità dei fan.

Paola Di Benedetto: la vita privata

Di recente Paola Di Benedetto ha messo fine alla sua storia d’amore con Federico Rossi. I due erano andati a convivere alcuni mesi fa ma a quanto pare la storia d’amore è naufragata in un nulla di fatto. La showgirl si era fatta consolare proprio dalla sua amica Aurora (e dall’altra amica, Sara Daniele) in seguito alla sua rottura dal cantante.

“Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena. Non è che se uno litiga, sta male o va via di casa lo condivide. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano”, aveva dichiarato Paola Di Benedetto, e ancora:“Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica.

Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore”.

Paola Di Benedetto: l’amicizia con Aurora

Da tempo Paola Di Benedetto è amica di Aurora Ramazzotti, con cui condivide molti interessi comuni. Insieme a loro per la vacanza a Ibiza sono partite anche le due amiche Ludovica Ajelli ed Enrica Tacchi e sui social i fan non vedono l’ora di saperne di più in merito alle loro vacanze estive.