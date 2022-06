Paola Di Benedetto ha commentato le foto dei baci con Rkomi e ha risposto a tutte le accuse che ha ricevuto negli ultimi giorni.

Le foto di Paola Di Benedetto e Rkomi travolti dalla passione hanno fatto il giro del web. Ora è finalmente arrivato il commento della diretta interessata, che ha anche replicato alle accuse.

Paola Di Benedetto, le foto con Rkomi: il suo commento

Da settimane circolano rumors su una presunta relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi, che sono state confermate da alcune foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi. Dopo l’uscita del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha deciso di uscire allo scoperto e di commentare questa notizia. Paola Di Benedetto, in una recente intervista per Grazia, ha parlato delle foto pubblicate sulla rivista.

“A meno che le foto che avete visto non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le conclusioni” ha commentato la donna, che ha sottolineato di affezionarsi molto alle persone che sanno farla ridere, che sono leali e determinate.

Paola Di Benedetto e Rkomi: la risposta alle accuse

Paola Di Benedetto ha deciso di rispondere alle persone che la accusano di “cambiare fidanzati come cambia le mutande“.

“Giusto per non sfociare nell’ipocrisia che uno dice non dice. Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché in questi giorni si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore.

Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 vuole cambiare fidanzato, ma quale è il problema? Deve finire questo concetto dell’uomo che passa come un fenomeno se cambia le donne e invece le donne le facciamo passare come sgualdrine se cambiano uomini. Deve finire questa roba perché è orribile da leggere” ha dichiarato.