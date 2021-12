Paola Di Benedetto nella bufera per le foto con l'acne: la replica di Aurora Ramazzotti

Paola Di Benedetto è stata bersagliata sui social per una foto in cui si è mostrata con l’acne sul viso. In sua difesa è intervenuta Aurora Ramazzotti.

Paola Di Benedetto e l’acne

Come moltre altre vip prima di lei anche Paola Di Benedetto ha postato sui social un’immagine dove la si vede con un po’ di acne sul viso e ha colto l’occasione per parlare dell’accettazione di sé e dell’amore per se stessi, pregi e difetti compresi.

Il suo messaggio è stato bersagliato da numerosi utenti sui social, che hanno scritto:

“Che incoerente”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ma che esempi sono che Paola ha ricorso alla chirurgia estetica a ben 18 anni.. e allora adesso per qualche brufolo diventa paladina di body empowerment? Scegliete esempi più reali per favore e cominciamo davvero a dare senso al natural body”.

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti

Sulla questione è intervenuta Aurora Ramazzotti, che ha preso le difese della sua storica amica scrivendo:

“Se se ne parla è perché ce n’è bisogno. Perché facciamo questo? Perché la nostra società è costruita su basi retrograde, malate, sbagliate, che hanno distrutto generazioni. Devono cambiare le cose. E come cambiano le cose? Rompendo il ca**o, non bastano un miliardo di post, quindi abituatevi.”

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti: il legame

In passato anche Aurora Ramazzotti aveva postato sui social alcune foto in cui appariva con l’acne sul viso e aveva ottenuto ottimi riscontri da parte di fan, amici e colleghi.

Lei e Paola Di Benedetto sono grandi e storiche amiche ed è possibile che entrambe la pensino allo stesso modo sulla questione.

Nei mesi scorsi Aurora Ramazzotti è stata accanto a Paola Di Benedetto anche quando lei ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Federico Rossi, a cui era legata da oltre un anno.