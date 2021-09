Paola Di Benedetto presenta l’ex fidanzato Federico Rossi sul palco: “L’amicizia è rimasta”

Paola Di Benedetto ha presentato il suo ex fidanzato, Federico Rossi, durante il Power Hits Estate 2021.

In occasione dell’evento Power Hits Estate 2021 il 31 agosto all’Arena di Verona Paola Di Benedetto ha riservato splendide parole al suo ex, Federico Rossi, che ha presentato sul palco.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: l’amicizia

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è naufragata come un fulmine a ciel sereno pochi mesi dopo l’inizio della loro convivenza.

A quanto pare però i due sarebbero riusciti a mantenere buoni rapporti, e infatti durante l’evento Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona l’ex vincitrice del GF Vip – che ha esordito come conduttrice – ha riservato delle splendide parole al suo ex fidanzato. “Qui dovete lasciare la parola a me perché a questa presentazione ci tengo particolarmente. Loro tornano a cantare insieme, dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per una Ragione.

La loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi”, ha dichiarato la ragazza.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la rottura

Annunciando la loro rottura Paola Di Benedetto e Federico Rossi avevano confermato che, semplicemente, tra loro fosse finita la passione.

“Era da qualche mese che le cose non andavano“, ha confessato l’ex concorrente del GF Vip, e ancora: “Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica. Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore”. In merito alla loro separazione dopo circa due anni d’amore invece aveva detto: “Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli.

Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

Paola Di Benedetto: la vita privata

Per Paola Di Benedetto quella con Federico Rossi è stata la prima storia importante dopo la sua rottura da Francesco Monte. Da pochi mesi lei e il cantante avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo la loro storia è naufragata in un nulla di fatto con enorme dispiacere dei fan, che sperano tuttora di vederli di nuovo insieme.