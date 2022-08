Paola Di Benedetto replica a Rkomi: “L’intelligenza sorride in silenzio”

Paola Di Benedetto replica piccata alle dichiarazioni di Rkomi sulla fine della loro relazione.

A qualche ora di distanza dall’intervista di Rkomi, Paola Di Benedetto ha sganciato una replica che è diventata virale in un lampo. L’ex madre natura di Ciao Darwin ha risposto all’ex fidanzato citando un vecchio detto.

Paola Di Benedetto e Rkomi hanno avuto una relazione che è durata giusto un battito di ciglia, ma il chiacchiericcio li ha comunque investiti per un po’. In un primo momento ad attirare l’attenzione sono state le paparazzate del settimanale Chi, poi è stato il turno della prima foto di coppia postata su Instagram da Fedez. A distanza di qualche tempo dalle ‘presentazioni ufficiali’, Paola e Rkomi hanno preso strade separate senza dare spiegazioni.

Nelle ultime ore, però, il cantante è tornato a parlare della rottura, ammettendo che il gossip l’ha aiutato a capire che stare con la Di Benedetto “non valeva la pena“. L’ex madre natura non ha incassato il colpo in silenzio.

A qualche ora di distanza dall’intervista di Rkomi, Paola ha condiviso una Stories che suona come una secca replica. Ha postato uno scatto che la ritrae mentre si dedica al quotidiano allenamento fisico e, a didascalia, ha scritto:

“Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ ignoranza , l’intelligenza sorride in silenzio”.

Anche se la Di Benedetto non ha citato l’ex fidanzato, sembra chiaro che si riferisca a lui.

Intervistato dal Corriere, Rkomi ha così commentato il gossip che vede Paola avere un flirt con Blanco:

“Di Blanco e Paola non so nulla. Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.