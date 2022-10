Paola Enogu lascia la Nazionale: “Ultima partita, mi hanno chiesto perché sono italiana”

Le parole di Marco Reguzzoni dopo che Paola Enogu vuole lasciare la Nazionale: "Attaccata duramente per non aver raggiunto l'obiettivo della finale"

Paola Enogu lascia la Nazionale poi però precisa che si potrebbe trattare solo “di una pausa”, magari innescata da quelle parole: “Mi hanno chiesto perché sono italiana”. A bordo campo arriva lo sfogo della campionessa con il procuratore dopo la finale per il terzo posto vinta contro gli Usa ai Mondiali.

“Mi hanno chiesto perché sono italiana, questa è stata la mia ultima partita”.

Paola Enogu lascia la Nazionale, forse

E ancora: “Non puoi capire, sono stanca”. Poi però chiarisce: “Vorrei prendermi un’estate per me, la prossima”. Paola è in lacrime dopo il bronzo mondiale e il video del suo sfogo è diventato virale. In quel frame Paola parla con Marco Reguzzoni, il suo procratore. Paola era reduce dall’abbraccio della compagne a fine partita, poi va da Marco.

E proprio Reguzzoni ha spiegato senso delle parole e contesto: “Si tratta di uno sfogo a fine partita dopo una delusione“.

Il procuratore: “Tensione del momento”

“Paola non ha espresso un buon gioco ed è stata attaccata duramente per non aver raggiunto l’obiettivo della finale”. E ancora: “Mi ha detto che era in difficoltà, che non sta bene“. Il procuratore poi precisa che quello di Paola “è una cosa che fa parte dello sfogo e ha già ridimensionato nelle interviste.

Ha ribadito che per lei è un onore vestire questa maglia e che non ce l’aveva con nessuno, è solo molto dispiaciuta perché quando non gioca bene viene sempre messa sotto accusa. E questo la ferisce”. E quella domanda cretina? Su quella il procuratore ha detto che non sapeva chi glielo avesse detto.