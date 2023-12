Paola Ferrari, la bordata a Belen: "Ormai basta una camicia bianca per..."

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata ospite a Domenica In per parlare della fine della sua relazione con Stefano De Martino e nelle ultime ore, via social, Paola Ferrari le ha scagliato una frecciatina infuocata.

Belen Rodriguez: la bordata di Paola Ferrari

A Domenica In, Belen Rodriguez ha confessato di aver subito i tradimenti da parte del conduttore tv Stefano De Martino che, a suo dire, mentre stava con lei sarebbe riuscito a frequentare altre 12 donne. Le affermazioni della showgirl hanno scatenato un putiferio in rete e, oltre ad aver costretto il ballerino a replicare pubblicamente, hanno anche fatto sì che contro di lei si esprimesse la giornalista Paola Ferrari, che sui social ha scritto: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai1 – ha scritto – Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”.

Probabilmente Paola Ferrari ha fatto riferimento non solo alla camicia bianca indossata da Belen Rodriguez nel corso dell’intervista, ma anche a quella sfoggiata da Ilary Blasi nel docufilm Unica, dove anche lei ha parlato pubblicamente del tradimento subito da parte dell’ex marito Francesco Totti. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.