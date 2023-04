Paola Ferrari, la frecciatina: "Leotta? Ci metterà tempo a tornare in forma"

Paola Ferari è tornata a scagliare una frecciatina infuocata contro la collega-rivale Diletta Leotta, che ha da poco annunciato di essere in attesa della sua prima figlia.

Paola Ferrari: la frecciatina a Diletta Leotta

A un giorno da pecora Paola Ferrari è intervenuta sul conto della collega Diletta Leotta, che ha da poco annunciato di aspettare la sua prima figlia insieme al fidanzato calciatore Loris Karius: “Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei”, ha dichiarato la Ferrari, che a seguire non ha mancato di scagliare una frecciatina contro la collega affermando: “Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma.” In diretta radio la giornalista avrebbe anche affermato: “Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”.

In tanti sono curiosi di sapere se Diletta Leotta (che già in passato ha subito attacchi e frecciatine da parte della collega) replicherà alle sue parole. Al momento la conduttrice sembra essere molto presa dalla notizia della sua gravidanza e proprio durante il weekend di Pasqua lei e il suo compagno hanno organizzato un Gender reveal party per svelare ad amici e familiari che avranno una bambina. Al momento non è dato sapere quale nome abbia scelto la coppia per la piccola in arrivo.