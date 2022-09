Paola Ferrari confessa che sua madre era violenta, tanto che ha provato più volte ad ucciderla.

Ospite di Oggi è un altro giorno, Paola Ferrari ha fatto una confessione molto intima. Sua madre, quando era soltanto una bambina, ha provato più volte ad ucciderla.

Non tutti i bambini hanno la fortuna di nascere e crescere in un clima sereno.

Lo sa bene Paola Ferrari, che ha avuto a che fare con una madre “violenta“. Ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno, ha confessato a Serena Bortone di aver avuto un’infanzia difficile, con una mamma che non si dovrebbe chiamare tale. Ha ammesso:

“La situazione in casa era insostenibile, lei per qualche motivo aveva dei problemi e quindi era molto violenta . Sono stata una bambina che è cresciuta nella paura”.

Il clima familiare in cui è cresciuta l’ha spinta ad essere un’adulta molto attenta al mondo dell’infanzia. Paola ha ammesso che è “legata a tutti i bambini che possono avere paura nel mondo, per vari motivi“. La Ferrari ha rivelato che la madre ha provato ad ucciderla “tre o quattro volte” nei modi più disparati. Ha raccontato:

“La paura in un bambino è difficilissima da gestire. Avevo paura a tornare a casa. Venivo picchiata, mia nonna che era anziana veniva picchiata. Vedevamo questa forte violenza quotidiana. Mia madre era molto violenta. (…) Non è bello da ricordare, i dettagli sono brutti. Una volta ha cercato di annegarmi, poi altre cose. Io dico sempre che vedevo il diavolo nei suoi occhi, perché sono convinta che al di là della lettura medica c’è qualcosa che non è spiegabile. Quello che mi è mancato è che non ho mai ricevuto un abbraccio d’amore né un insegnamento da parte di mio padre e mia madre”.