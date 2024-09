Paola Iezzi e Jake La Furia in un'indedita versione di "Amici come prima"

Milano, 6 set. (askanews) – Nei suoi 27 anni di vita, “Amici come prima” ha sicuramente avuto poche performance così sorprendenti. Il brano iconico di Paola & Chiara, vincitore nella categoria Nuove proposte a Sanremo 1997, è stato cantato da chiunque ma mai, a memoria d’uomo, da Jake La Furia. A rendere possibile tutto questo, il tavolo di X Factor 2024, che vede tra i suoi “occupanti” proprio Jake e Paola Iezzi. Accanto a loro, i colleghi Manuel Agnelli e Achille Lauro che, insieme a tutto il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, assistono e partecipano a questa esibizione inattesa: l’occasione, infatti, è la registrazione delle Audizioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Tra un casting e l’altro, i giudici ingannano l’attesa come meglio credono, e quando Jake accenna il primo leggendario e inconfondibile “scuuusa”, il pubblico risponde a tono e Paola partecipa al duetto: un tavolo così, insomma, e lo spettacolo – che arriverà su Sky e in streaming su NOW da giovedì 12 settembre – è assicurato.