Paola Perego nonna per la seconda volta: la figlia Giulia è incinta

La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, aspetta il suo secondo bambino: l'annuncio via social.

Giulia Carnevale e il fidanzato Filippo Giovannelli hanno annunciato via social di aspettare il loro secondo figlio: per Paola Perego si tratta del secondo nipote.

Paola Perego nonna per la seconda volta

Dopo l’arrivo del piccolo Pietro nel 2018, Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli aspettano il loro secondo bambino: la coppia ha dato l’annuncio via social con alcuni scatti del pancione della ragazza, figlia di Paola Perego.

La conduttrice al momento non ha commentato pubblicamente la notizia ma è fuor di dubbio che ne sarà stata felicissima: lei stessa aveva ammesso di aver atteso con gioia l’arrivo del piccolo Pietro, di cui oggi è una nonna innamorata. “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo”, aveva dichiarato la conduttrice, diventata nonna a 52 anni.

Paola Perego: il rapporto con la figlia Giulia Carnevale

Dal suo matrimonio con Andrea Carnevale Paola Perego ha avuto due figli, Giulia e Riccardo. La conduttrice ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi due figli, che infatti hanno sempre vissuto la loro vita stando lontani dai riflettori.

La figlia Giulia, nata nel 1992, è titolare della Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi di alcuni personaggi vip tra i suoi talenti. Il figlio Riccardo invece lavora come Dj e ama i viaggi e la musica. Anche lui come la sorella è molto riservato sui social.

Paola Perego e Simona Ventura in Citofonare Rai Due

Mentre sua figlia sta per renderla nonna per la seconda volta Paola Perego si prepara alla sua nuova avventura lavorativa al fianco di Simona Ventura per Citofonare Rai Due.

Il programma andrà in onda dalle 11 alle 13 ogni domenica a partire dal 19 settembre, e in tanti tra i fan delle due conduttrici non vedono l’ora di vederle insieme all’interno dello show. Paola Perego e Simona Ventura sono grandi e storiche amiche e in passato proprio SuperSimo aveva confessato a proposito della collega: “Ci sentiamo spesso…Paola è un’amica autentica, ma anche una brava professionista”. Le due hanno lavorato insieme al format annunciato per i palinsesti autunnali e sui social la notizia ha già fatto il pieno di like.