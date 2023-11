Paola Perego commenta la lite Mammucari-Caprarica

Paola Perego ha commentato la lite furiosa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle. La conduttrice di Citofonare Rai2 si è sbilanciata e si è schierata con uno dei due.

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare della rissa sfiorata dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. L’esperto reale, stando a quanto dichiarato da Davide Maggio, aveva pensato di abbandonare lo show danzante, ma alla fine ha deciso di restare. A dire la sua è stata anche Paola Perego. Cosa ne pensa? Con chi si è schierata?

Paola, ospite de La vita in diretta insieme ad Antonio Caprarica, ha dichiarato:

“Teo e Antonio hanno avuto una discussione animata, io amo molto la comicità di Teo. Lui trova una vittima e si accanisce rendendola un personaggio, come è successo con la Lambertucci. A me fa ridere perché ironizza sul nostro modo di ballare, non sulla vita privata e personale. Quando mi sono rotta la costola mi ha detto ‘vorrei dirti mi dispiace ma non mi dispiace almeno esci e vado avanti io’. A me fa ridere, è la sua comicità!”.