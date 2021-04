Paola Turani, dall’infertilità alla gravidanza: “Il nostro piccolo grande miracolo”

Paola Turani, incinta del suo primo figlio, ha raccontato le difficoltà passate nel cercare di restare incinta.

Paola Turani ha da poco annunciato di essere incinta del suo primo figlio e a pochi giorni dal gioioso annuncio, attraverso un video via social, ha deciso di raccontare la sua difficile esperienza nel restare incinta.

Paola Turani: dall’infertilità alla gravidanza

Paola Turani ha da poco annunciato di essere in attesa del suo primo bebè e con un commovente video via social ha deciso di parlare dei suoi problemi per raggiungere questa gravidanza. L’influencer e suo marito, Riccardo Serpella, hanno infatti provato per anni ad avere un bambino senza successo.

Paola Turani ha confessato nel video di essersi rivolta a una clinica della fertilità poco prima di scoprire di essere incinta e a seguire ha ammesso tra le lacrime quanto l’abbiano ferita alcune battute e alcune affermazioni sulla sua mancata maternità.

“Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo”, ha scritto l’influencer nel suo post, che ha ricevuto da subito il calore e l’affetto da parte di fan, amici e colleghi.