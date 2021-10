Paola Turani è mamma per la prima volta: l’annuncio via social

Paola Turani ha dato il benvenuto al suo primo figlio. L'influencer e suo marito sono al settimo cielo.

Paola Turani ha annunciato via social di essere diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Enea Francesco.

Paola Turani ha partorito

Con enorme felicità Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpella, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, il piccolo Enea Francesco.

Il bambino è nato l’8 ottobre 2021 e l’influencer ha scritto un tenero messaggio dedicato a lui: “8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui”, ha scritto l’influencer postando una prima foto del bambino ritratto tra le sue braccia.

Intanto sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per il nuovo arrivato in famiglia (che si è fatto attendere fino alla 41esima settimana di gravidanza).

Paola Turani: l’infertilità

Annunciando la sua prima gravidanza Paola Turani non aveva fatto segreto di aver sofferto in passato per problemi d’infertilità. L’influencer infatti si era rivolta ad una clinica specializzata per cercare di avere un figlio e lo stesso mese aveva scoperto di essere rimasta miracolosamente incinta in maniera naturale.

“Come mi hanno poi detto i medici, riuscire a concepire naturalmente era improbabile ma non impossibile e noi, dopo otto anni d’attesa e a un passo dalla Pma, ci eravamo riusciti.

A poche settimane dalla nascita del nostro «serpellino» ho deciso di raccontare la mia storia a lieto fine per far sapere a tutte quelle donne che, come me, hanno ricevuto una diagnosi di infertilità che non sono sole e non devono sentirsi come tali. Bisogna normalizzare questa condizione, partendo prima di tutto dalle donne stesse oltre che dalla società nella quale viviamo”, ha dichiarato l’influencer.

Paola Turani: il matrimonio

Paola Turani è convolata a nozze il 5 luglio 2019 con Riccardo Serpella, a cui è legata da oltre 10 anni. La coppia ha da poco acquistato una lussuosa nuova casa (il cui precedente proprietario è stato Vittorio Feltri) e adesso, insieme al loro bambino, potranno costruire finalmente la loro nuova vita insieme. Con la coppia sono sempre presenti Nadine e Gnomo, una Terranova Brown e un Bovaro del Bernese che sono presenza costante e fissa degli scatti social dell’influencer.