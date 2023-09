Gaffe epica per Paola Turani sul red carpet dell’80esima edizione del Festival di Venezia. La modella e influencer è stata immortalata proprio mentre commetteva lo scivolone e il video è diventato virale.

Paola Turani: gaffe epica sul red carpet del Festival di Venezia

Come ogni anno, Paola Turani ha partecipato all’80esima Mostra del Cinema di Venezia. La modella e influencer ha sfilato sul red carpet con un abito bellissimo, ma ha commesso una gaffe che ha del tutto spostato l’attenzione dal suo look.

Paola Turani non viene riconosciuta

Bellissima ed elegante, Paola è arrivata a Venezia e ha iniziato la sfilata sul red carpet. La Turani ha sfoggiato un abito argento, abbinato a un mantello nero. Ad un certo punto è stata avvicinata dai fotografi per gli scatti di rito e si è prestata volentieri alla cosa. La gaffe è andata in scena proprio in questo momento, quando si è avvicinata alle transenne per i selfie con i fan e nessuno l’ha riconosciuta.

I fan non chiedono selfie con Paola Turani

Paola Turani frequenta il Festival di Venezia da tempo, ma non era mai accaduto che nessuno la riconoscesse. Quando si è accorta che nessuno chiedeva un selfie con lei, ha girato i tacchi a testa bassa e ha proseguito la sfilata sul red carpet. Nel frattempo, il video del momento è diventato virale.