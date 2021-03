Paola Turani aspetta un bambino: l'influencer ha dato l'annuncio ai suoi fan tra le lacrime di commozione.

Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini, aspettano il loro primo figlio: l’influencer ha dato l’annuncio ai fan senza nascondere le sue lacrime di gioia.

Paola Turani è incinta

Paola Turani ha annunciato di essere incinta senza nascondere la sua emozione.

In passato l’influencer aveva lasciato intendere quanto alcune domande indiscrete sul suo desiderio di maternità l’avessero ferita (e aveva lasciato intendere che per lei l’arrivo di un figlio non sarebbe stato facile o immediato come previsto). Questa volta lei e Riccardo Serpellini hanno dato il lieto annuncio: presto avranno un bebè. “In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”…

la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende”, ha scritto Paola Turani nella didascalia al suo post, che ha immediatamente fatto il pieno di like.

Tra i fan e gli amici che hanno rivolto gli auguri e le congratulazioni alla coppia per questa splendida notizia anche Chiara Ferragni, Clio MakeUp e Paola Di Benedetto.

Difronte all’affetto dei fan Paola Turani non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione, e ha ringraziato tutti per il calore dimostratole difronte al suo lieto annuncio. Per il momento la coppia non ha ancora svelato dettagli sull’arrivo del loro primo bebè, che probabilmente nascerà alla fine dell’estate.