Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate a Montalcino

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale si è svolto con una cerimonia civile: le due spose erano vestite di bianco.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate. Il matrimonio è avvenuto a Montalcino a Palazzo dei Priori, in provincia di Siena. Le due hanno raggiunto la piazza su una Jaguar bianca accolte da una folla incuriosita. Erano entrambe vestite di bianco.

Il matrimonio si è svolto in forma civile. Francesca si è presentata con un tailleur bianco Fendi e capelli cortissimi tenuti fermi dal gel. Il suo look e aspetto ricordava non poco quello della principessa Charlène di Monaco. L’ex di Silvio Berlusconi, molto emozionata, ha abbracciato amici e parenti.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate: look all’insegna del bianco

Paola Turci si è presentata con una jumpsuite di Alberta Ferretti, un outfit che per la cantante è divenuto un classico.

Il vestito era caratterizzato da spalline sottili e corpetto aderente. Sono entrambe state accolte dal sindaco Silvio Franceschelli che ha officiato la cerimonia, durata all’incirca venti minuti. Alla fine, le due sposine sono uscite festose dall’arco del vecchio Municipio.

Una cerimonia con tanto di gaffe

Paola Turci ha sorriso, mentre Francesca Pascale ha salutato tutti piangendo. Hanno sceso le scale per salire in auto, ma hanno infine sbagliato strada! Del resto era comprensibile: le due spose erano emozionate e tale stato d’animo ha giocato loro uno scherzetto.

Dopo il sì, i festeggiamenti proseguono al castello di Velona. Poco dopo le nozze Paola Turci, sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha pubblicato il primo scatto insieme alla sua compagna di vita. Una foto emozionante e bellissima divenuta immediatamente virale.

