Paola Turci fra musica e colori per "Feel The Tones, Feel The Pulze"

Milano, 2 ago. (askanews) – Colori, musica e soprattutto emozioni. Sono questi gli ingredienti di Feel The Tones, Feel The Pulze, la nuova campagna che celebra il potere delle emozioni attraverso un mix inedito di colori e sound d’autore.

Attraverso il format di una mini-serie ideata da Pulze, Paola Turci, Nitro e Santi Francesi esplorano ciò che suscita in loro una specifica emozione o sfumatura e come questa esperienza si traduca in un brano musicale. Anche i colori sono fonte di ispirazione per gli artisti e ad essi si possono associare brani memorabili, come racconta Paola Turci, partendo dal blu. “Ovviamente lo associo al capolavoro assoluto degli album che è Blue di Joni Mitchell”.

“Al colore giallo associo una canzone, un’artista piena di carica, a 85 anni ha interpretato una canzone come Paloma Negra parlando della sua passione, della sua gelosia per il suo uomo. Così innamorata, così energica, così piena di vita. Paloma Negra, Chavela Vargas”, aggiunge.

E Amber: “Mi viene in mente subito una canzone che scrissi qualche anno fa che si intitola ‘Adoro i tramonti di questa stagione’. Mi viene subito in mente il tramonto, mi viene in mente l’estate e quel colore che soltanto il sole ci può dare, sia all’alba che al tramonto”, sottolinea.

Il risultato finale del progetto sarà la creazione di una Library musicale by Pulze, composta da tre playlist intitolate con i colori di brand del nuovo dispositivo di heated tobacco messo a punto da Imperial Brands, che scalda il tabacco senza bruciarlo: Warm Amber, Calm Blue e Sunny Yellow. Le playlist – che si possono ascoltare sul canale Spotify di Pulze Italy – saranno curate dagli artisti e dalla community stessa, con l’obiettivo di accompagnare ogni momento dell’estate 2023.