Paola Turci, gli auguri misteriosi: “Buon compleanno amore mio”

Paola Turci ha scritto via social un messaggio di auguri che sarebbe indirizzato a Francesca Pascale.

Paola Turci ha scritto un messaggio di auguri via social senza specificare precisamente a chi sarebbe indirizzato. Secondo indiscrezioni il messaggio della cantante sarebbe stato indirizzato a Francesca Pascale.

Paola Turci: il messaggio di auguri

“Buon compleanno amore mio”, ha scritto Paola Turci in un messaggio condiviso tramite story.

Guarda caso il 15 luglio è il compleanno di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi con cui da tempo si vocifera che la cantante abbia in atto una liaison. Le due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla natura del loro rapporto ma in passato la stessa Paola Turci aveva confessato di essere piuttosto infastidita per l’accanimento dimostrato dalla stampa nei loro confronti. Le due sono state avvistate per la prima volta insieme durante una loro vacanza in barca dove sembravano scambiarsi baci ed effusioni.

“Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto e ni questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”, aveva dichiarato la cantante, e ancora: “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?”

Paola Turci: la vita privata

In passato Paola Turci è stata sposata con Andrea Amato ma, in seguito alla separazione, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata. In tanti sui social si sono chiesti se la cantante si sarebbe decisa prima o poi ad uscire allo scoperto con Francesca Pascale, ma al momento sembra che le due non siano intenzionate a parlare pubblicamente del loro rapporto. La Pascale è stata legata per circa 8 anni a Silvio Berlusconi.

Paola Turci e Francesca Pascale: gli avvistamenti

Più volte Paola Turci è stata sorpresa in atteggiamenti intimi con Francesca Pascale. Le due condividono inoltre le loro battaglie per il movimento LGBT, ed è proprio a causa dei loro interessi comuni che si sarebbero conosciute. Per il momento entrambe hanno preferito non confermare né smentire le voci in merito alla loro presunta storia d’amore, ma sono in tanti a credere che tra le due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia.