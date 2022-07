Paola Turci, la dolce dedica a Francesca Pascale: “Tu si ‘na cosa grande pe me”

Paola Turci, nel giorno del matrimonio con Francesca Pascale, ha voluto farle una dolcissima dedica, sulle note di una canzone speciale.

Nel giorno del loro matrimonio, Paola Turci ha deciso di fare una dedica speciale a Francesca Pascale, cantandole una bellissima canzone.

Paola Turci e la dolce dedica a Francesca Pascale

Una giornata importante. Un matrimonio da sogno. L’unione ufficiale di un grande amore.

Paola Turci e Francesca Pascale hanno vissuto insieme il loro giorno più bello. La cantante ha voluto omaggiare la sua compagna con una dedica speciale, cantandole la canzone “Tu si ‘na cosa grande pe me“. Le due si sono poi scambiate un dolcissimo bacio e hanno continuato l’esibizione abbracciate sul palco. Una dedica davvero molto importante, che dimostra tutto l’amore che la cantante prova per sua moglie.

Paola Turci e Francesca Pascale: il matrimonio

Sono state tante le storie Instagram che hanno mostrato i momenti più belli del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha voluto condividere un post importante, in cui ha semplicemente mostrato una foto del grande giorno, con un cuore. Nessuna parola, ma un sentimento molto grande, confermato dal sì pronunciato a Montalcino, in provincia di Siena. La risposta di Paola Turci non si è fatta attendere.

La cantante ha commentato scrivendo semplicemente “Tu”, con tanto di cuore e fiamma accesa.