La cantante di L'ultimo ostacolo ha messo mano alle sue Instagram Stories per rispondere alle vergognose frasi apparse online.

La madre dei cretini è sempre incinta, verrebbe da dire, leggendo alcuni dei commenti apparsi online e riguardanti il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale, in programma quest’oggi, 2 luglio, presso il Palazzo dei Fiori di Montalcino.

A partire dal momento in cui la lieta novella è stata annunciata, sono stati purtroppo in molti a scagliarsi contro Paola Turci e la compagna, “ree” di essere due donne che hanno semplicemente voluto coronare il loro sogno d’amore.

Gli insulti omofobi, tuttavia, non sono certo passati inosservati da parte delle dirette interessate. Paola Turci, in particolare, si è sentita in dovere di rispondere a tono.

Paola Turci risponde agli insulti omofobi ricevuti per il matrimonio con la Pascale

L’artista di Questione di sguardi ha pescato dal web un commento di una guest house piemontese che si è permessa di scriverle “Lesbicona che schifo!!”. In tutta risposta la cantante ha risposto con un laconico “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Qui sotto potete recuperare la Stories pubblicata da Paola Turci nelle scorse ore.

Una risposta da vera signora quale è, e tra l’altro ancor più importante e rilevante se pensiamo che è stata detta nel pieno del Pride Month, il mese dedicato alla lotta in favore dei diritti della comunità LGBT.

I dettagli del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Archiviati i commenti degli omofoni, la Turci ha potuto finalmente iniziare a prepararsi a dovere per il giorno più bello della sua vita insieme alla sua Francesca.

Stando alle ultime indiscrezioni, i festeggiamenti per le nozze si terranno nella splendida location del castello di Velona, che tra l’altro l’ex della Pascale Silvio Berlusconi aveva provato ad acquistare nel 2003.

Il menu a disposizione dei circa 30 ospiti invitati sarà interamente vegano: una scelta consapevole da parte delle novelle spose, che da anni hanno deciso di abbondare una dieta a base di carne.

Si dice che Silvio Berlusconi, tra l’altro, abbia fatto un regalo molto speciale alle due: i bene informati parlano di due gioielli.