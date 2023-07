Paola Turci sull'amore per Francesca Pascale: "Ventiquattro anni per sconfess...

Paola Turci si è raccontata in una lunga intervista. Ovviamente, ha parlato anche dell’amore per Francesca Pascale, diventata sua moglie qualche tempo fa. Per capire di essere attratta dalle donne ha impiegato 24 anni.

Paola Turci sull’amore per Francesca Pascale

Intervistata dal Corriere della Sera, Paola Turci si è raccontata a cuore aperto. Dal terribile incidente stradale che le ha sfigurato il volto all’incontro con Francesca Pascale: la cantante è un fiume in piena. Negli anni Novanta ha avuto una relazione con il tennista Paolo Canè, poi, il 2 luglio 2010, ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101. Il loro matrimonio, celebrato nella cappella dell’Ospedale St. Damien di Haiti, è finito nel 2012. Il 2 luglio del 2022 Paola ha sposato Francesca Pascale. La Turci ha raccontato di aver impiegato 24 anni per capire di essere attratta dalle donne.

Paola Turci: 24 anni per “sconfessarmi”

Paola ha raccontato:

“Ventiquattro. Ventiquattro anni per sconfessarmi. Per rivelare che non era vero niente: no, non stavo bene, non ero felice. Ho trascorso ventiquattro anni a nascondermi. Come i bulimici che mangiano e giurano di non aver mangiato niente”.

Da tempo la Turci sapeva la verità, ma la stava semplicemente nascondendo, anche a se stessa. Ha dichiarato:

“Mai definita attraverso la sessualità. Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. Al contrario mi dicevano che sembravo lesbica per via dei muscoli e della voce bassa. In quel momento stavo con uomini: fidanzata, sposata. La gente continua a dire lesbica come un’offesa, invece è un aggettivo”.

Paola Turci: l’incontro con Francesca Pascale

Su Francesca Pascale ha ammesso:

“Non m’incuriosiva, poi un giorno leggo una sua intervista su Il Fatto Quotidiano , di Francesca Fagnani, e rimango colpita. Quello che dice sui diritti, sulle ingiustizie. Al che la cerco su Instagram dove lei era arrivata da poco per cercare me. Così mi ha detto. Mi seguiva come cantante. Io metto un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale. Dal like iniziamo a scriverci”.

Il primo incontro è avvenuto ad un concerto di Paola, poi non si sono più lasciate. In merito alla loro vita da sposate, ha dichiarato: