Paolantoni mantiene la promessa e sfila nudo per il Napoli

Rigorosamente con una pentola di pasta e patate "ma senza provola" l'attore Paolantoni sfila nudo per il Napoli

Secondo la più classica tradizione partenopea lui ci aveva messo anche un “upgrade” gastronomico ed ha tenuto fede a tutto, Francesco Paolantoni mantiene la promessa e sfila nudo per il Napoli che ha vinto lo scudetto. Ma cosa è successo? Che semplicemente il comico ospite di molti programmi televisivi aveva giurato che in caso di titolo della sua squadra del cuore avrebbe camminato senza vestiti addosso.

Ecco, Paolantoni è un uomo di parola, anche se esserlo lo ha fatto diventare virale sui social. Aveva detto il comico: “Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando solo pasta e patate, ma senza provola”. Ecco, anche la precisazione sugli ingredienti e alla fine il comico e attore Francesco Paolantoni si è presentato nudo sul lungomare di Napoli. Lo ha fatto ovviamente allo scopo di festeggiare il terzo scudetto della squadra azzurra dopo 33 anni. E con cosa si è coperto le parti intome Paolantoni che indossava solo una sciarpa del Napoli?

La pentola di pasta e patate “senza provola”

Una pentola piena di pasta e patate ovviamente e come promesso senza provola. A gennaio, durante un’intervista al programma Le Iene, il comico e tifosissimo aveva spiegato che cosa sarebbe stato in grado di fare in caso di vittoria del campionato della squadra di Luciano Spalletti. A Paolantoni neanche glielo devi ricordare, delle sue promesse, specie se onorarle è così bello con la tua squadra Campione d’Italia.