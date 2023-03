Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci: "Mi vergognavo del mio cognome"

Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, ha svelato per la prima volta di essersi vergognato in passato a causa del suo cognome.

Paolo Antonacci: il cognome

Oggi Paolo Antonacci si è affermato come autore musicale e ha scritto successi come Made in Italy, La Dolce Vita e Mille. Lui stesso ha affermato di essere finalmente sereno dopo aver attraversato un periodo particolarmente complesso e soprattutto dopo aver sofferto per anni a causa del suo cognome famoso (suo padre infatti è il cantante Biagio Antonacci, mentre suo nonno è Gianni Morandi). Sia dal punto di vista relazionale che sentimentale, Paolo avrebbe sempre vissuto il peso legato al suo cognome famoso e avrebbe notato che le persone sarebbero state interessate maggiormente ai suoi parenti famosi che a lui.

“Pensavano a papà. Questo mi ha fatto soffrire. Adesso mi guardano con più attenzione perché sono Paolo”, ha affermato, e ancora: “Avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, vivevo in una foresta di simboli e mi vergognavo come un cane… sono finito in day hospital per una cura di antidepressivi. Ero nella m***a, avevo delle canzoni ma avevo anche paura di espormi per la solita questione di famiglia. Smisi le cure e il dottore temeva l’effetto rebound: ‘Finirà a fare zapping sul divano’”, ha dichiarato Paolo, che in seguito è riuscito a riprendersi completamente. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più in merito alla vita privata di Paolo Antonacci, che è sempre stato molto riservato.