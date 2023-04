Paolo Belli a teatro, "Pur di far commedia" fa tappa a Roma

Roma, 3 apr. (askanews) – Sarà il Teatro Olimpico di Roma a ospitare la tappa conclusiva del tour nazionale di “Pur di far commedia”, lo spettacolo di Paolo Belli che ha fatto registrare ovunque il sold-out. L’appuntamento nella Capitale è per giovedì 6 aprile con inizio alle ore 20.30. Lo show, che ha debuttato nel 2022 ottenendo grande successo e applausi a scena aperta, è l’evoluzione naturale di “Pur di fare Musica”, messinscena che ha riscosso il riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti.

“L’emozione è grandissima. Abbiamo fatto un tour straordinario, in tutta Italia tutte le sere abbiamo ricevuto standing ovation. Addirittura sul finale applausi interminabili. Roma è un po’ come mettere la ciliegina su questo tour incredibile, meraviglioso”, dice ad askanews Paolo Belli.

In “Pur di far Commedia” (scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio) storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. “E’ stata un’esperienza bellissima, forse una delle più belle della mia carriera artistica. Addirittura qualcuno mi ha detto che siamo come degli antidepressivi. Per il futuro mi auguro di poter vivere ancora tante sereate”. Sul palco, oltre ovviamente a Belli, ci saranno Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli. Prodotto da PB Produzioni, il tour ha toccato tutta l’Italia: Nocera Inferiore (Sa), Courmayeur (Ao), Cannobbio (Vb), Saronno (Va), Arzignano (Vi), Crema (Cr); Alessandria, Argenta (Fe); Palermo, Napoli, Barletta, Rieti e Civitavecchia. Sarà dunque al Teatro Olimpico di Roma il 6 aprile.