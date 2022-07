Paolo Belli, morta la mamma Pierina Rivi: la signora, molto conosciuta nella zona di Reggio Emilia, aveva 81 anni.

Terribile lutto per Paolo Belli: è morta la mamma Pierina Rivi. Ex cuoca e commerciante, la donna viveva a Salvaterra, in provincia di Reggio Emilia. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute si erano aggravate, tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale.

Paolo Belli: morta la mamma

Paolo Belli sta vivendo un lutto molto delicato: è morta la sua adorata mamma. La donna si chiamava Pierina Rivi ed era parecchio nota in tutta la zona di Reggio Emilia. Negli anni passati, infatti, aveva gestito diverse attività: un forno, un bar e una rosticceria. Non solo, la madre di Belli faceva parte anche del comitato organizzativo del Pd di Villalunga (Reggio), dove vestiva i panni di volontaria e cuoca.

L’annuncio di Paolo Belli

Qualche giorno fa, le condizioni di salute dalla mamma di Belli si sono aggravate, tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. La signora Pirerina Rivi è morta a 81 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Oltre al figlio Paolo, lascia l’altro pargolo Tiziano, le nuore Deanna e Michela, i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico. Belli ha condiviso su Instagram una foto del genitore e si è limitato a scrivere: “Ciao mamma“.

Affetto da parte di amici e fan

L’annuncio della morte della mamma ha attirato immediatamente l’attenzione di amici e fan. Tutti si sono stretti attorno al suo dolore di Belli. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che gli hanno scritto un messaggio di cordoglio: da Antonella Clerici a Mara Venier, passando per Giovanni Ciacci e Carolyn Smith.