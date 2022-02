Paolo Bonolis contro Amadeus: “Sanremo? Oggi è più facile di quando l’ho fatto io”

Paolo Bonolis ha scagliato una frecciatina contro Amadeus dopo Sanremo 2022.

Paolo Bonolis ha scagliato una frecciatina contro Amadeus sostenendo che, quando lui ha condotto Sanremo, sarebbe stato molto più difficile sbaragliare la concorrenza in fatto di share.

Amadeus: la frecciatina di Paolo Bonolis

Il Festival di Sanremo 2022 ha ottenuto un risultato senza precedenti in fatto di ascolti ma Paolo Bonolis ha comunque deciso di scagliare una frecciatina contro il suo celebre collega, e infatti ha detto: “Che memoria ho dei miei Sanremo? Piacevolissimi.

Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi. Poi la cosa è cambiata, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario”.

Amadeus replicherà contro le parole del celebre collega?

Amadeus e Sanremo 2023

I risultati ottenuti dal Festival di Sanremo 2022 sono stati talmente buoni da far ipotizzare che, probabilmente, Amadeus condurrà anche la prossima edizione dello show. Del resto anche Paolo Bonolis ha condotto per ben 4 edizioni successive la kermesse (dal 2005 al 2009) e in tanti sperano di saperne presto di più.

Il Festival di Sanremo 2022

L’edizione 2022 della kermesse ha vistro trionfare Blanco e Mahmood e Amadeus ha espresso la propria gioia per come sono andare le cose in questa edizione del Festival.

“Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. (…) La Rai è casa mia“, ha dichiarato Amadeus.