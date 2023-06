Dopo le loro reciproche smentite di alcuni mesi fa, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato pubblicamente il loro addio. La notizia è stata commentata dalla storica ex del conduttore (e amica dell’opinionista) Laura Freddi.

Paolo Bonolis e Bruganelli, l’addio: le parole di Laura Freddi

In tanti sono rimasti stupiti in queste ore per l’annuncio con cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno svelato il loro addio. Tra coloro che, a quanto pare, non si aspettavano la notizia, vi è anche Laura Freddi, l’amica di Sonia Bruganelli e che per anni è stata legata al conduttore.

“Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”, ha dichiarato Laura Freddi. I due vip hanno dichiarato di essersi lasciati pacificamente e di voler continuare a cooperare per il bene della loro famiglia (e in particolare dei loro tre figli).