Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la prima volta in tv insieme a Tira e Molla

Correva l’anno 1998: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono apparsi per la prima volta in tv insieme a Tira e molla.All’epoca, il conduttore era all’apice del successo mentre l’ormai ex compagna era una modella.

La relazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è giunta a capolinea. La coppia ha rilasciato un’intervista a Vanity Fairdurante la quale ha annunciato la separazione. Una notizia che, lo scorso aprile, era già stata anticipata da Dagospia e che era stata duramente smentita dagli ormai ex coniugi. Ma come era nata la loro storia d’amore?

Tra Bonolis e l’ex opinionista del Grande Fratello Vip la scintilla è scoccata nel 1997, quando i due si conobbero dietro le quinte del programma Tira e Molla. Negli anni ’90 del secolo scorso, la Bruganelli era una modella mentre il conduttore aveva raggiunto l’apice del suo successo e aveva già un matrimonio naufragato alle spalle. La coppia è poi convolata a nozze nel 2002.

L’apparizione sul piccolo schermo

La prima apparizione sul piccolo schermo di Bonolis e Bruganelli è avvenuta proprio a Tira e Molla in occasione di una puntata andata in onda nel giugno 1998. Per il programma, l’ex opinionista del GF Vip lavorava negli intermezzi pubblicitari delle telepromozioni.

Durante la puntata trasmessa a giugno 1998, il conduttore ha presentato pubblicamente la compagna come la sua “fidanzata”.