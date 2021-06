Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi? Gli indizi via social

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi? Alcuni messaggi della conduttrice sui social hanno allarmato i loro fan.

Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli stanno attraversando un momento di crisi? La voce è diventata sempre più insistente in rete a causa di alcuni indizi spuntati sui profili social dei due conduttori.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi

Dopo 20 anni d’amore e la nascita di 3 figli, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno vivendo un momento di crisi? Il rumor è diventato sempre più insistente in rete, dove in tanti hanno notato alcuni strani messaggi della Bruganelli sui social. La moglie del conduttore ha scritto: “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”, e ancora: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”.

Quando qualcuno tra i suoi fan le ha chiesto apertamente se ci fossero problemi tra lei e suo marito la conduttrice ha risposto lapidaria: “Non rispondo a queste domande“. Sarà davvero successo qualcosa tra lei e Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis: la malattia della figlia

Oltre a un’importante storia d’amore Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno condiviso le difficoltà legate alla malattia della loro prima figlia, Silvia, sottoposta ad un delicato intervento al cuore a poche ore dalla sua nascita.

Il post operatorio sarebbe stato particolarmente difficile per la bambina, che avrebbe presentato in seguito alcuni ritardi nell’iter della crescita e alcuni problemi motori. Paolo Bonolis e sua moglie hanno sempre parlato con orgoglio di Silvia, e la conduttrice ha anche affermato di confidare a lei tutti i suoi segreti. “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”, aveva dichiarato la Bruganelli.

Sonia Bruganelli: l’amore per Paolo Bonolis

Il dolore e lo spavento vissuti dopo la nascita di sua figlia Silvia avrebbero segnato profondamente Sonia Bruganelli, che ha confessato di essersi appoggiata completamente a suo marito Paolo Bonolis. “Paolo ha preso in mano la situazione e si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva delle enormi difficoltà”, ha dichiarato la conduttrice.