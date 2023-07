La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a far discutere. Secondo i beninformati, il conduttore di Avanti un altro sarebbe stato tradito dalla moglie con un “collega intimissimo“.

“Alla luce di alcune incompatibilità caratteriali che negli anni si sono acuite. Persone vicine a Bruganelli hanno raccontato di un malessere della coppia iniziato qualche anno fa“, ha scritto il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia in merito alla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha aggiunto un dettaglio clamoroso: il conduttore di Avanti un altro sarebbe stato tradito dalla moglie.

A parlare del presunto tradimento di Sonia ai danni di Paolo è stato Fabrizio Corona. Tramite il suo canale Telegram, ha fatto sapere:

L’ex re dei paparazzi non ha fatto il nome del collega, ma ha sottolineato che “questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo“. Il riferimento, ovviamente, è all’esclusiva sulla separazione che gli ex coniugi hanno dato a Vanity Fair.

Fabrizio ha concluso:

“Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci. Ma presto tornerò io e in questo canale vi dirò la verità”.