Paolo Bonolis ed Enrico Brignano hanno litigato: di mezzo ci sarebbe il funerale di Gigi Proietti.

Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più. Non solo le rispettive mogli, ovvero Sonia Bruganelli e Flora Canto, anche i due mattatori hanno messo fine alla lunga amicizia che li legava. Qual è il motivo? Pare che di mezzo ci sia il funerale di Gigi Proietti.

Paolo Bonolis ed Enrico Brignano hanno litigato

Una fonte anonima ha riferito al settimanale DiPiù Tv che Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più da tempo. La loro amicizia, così come quella che legava le mogli Sonia Bruganelli e Flora Canto, è finita a causa di motivi che i diretti interessati hanno preferito non chiarire. La fonte ha dichiarato:

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”.

Il motivo della lite tra Bonolis e Brignano

Anche se i diretti interessati non hanno mai chiarito i motivi della lite, secondo i beninformati tutto è iniziato ai funerali di Gigi Proietti. Sembra che in questa occasione, Paolo abbia fatto una battuta poco felice nei riguardi di Enrico, discepolo ed erede dell’indimenticabile attore. A questo punto, Bonolis sarebbe stato allontanato dalla funzione. Dopo i funerali, Flora Canto ha provato a smorzare i toni, chiarendo sui social che tra la sua famiglia e quella del conduttore di Avanti un altro non c’era alcun tipo di problema.

A distanza di due anni da quel momento, però, l’amicizia è finita e i quattro non si rivolgono più la parola.

Le ultime frecciatine di Flora Canto a Sonia Bruganelli

Qualche giorno fa, Sonia Bruganelli ha ammesso via social che l’amicizia con la Canto è finita. Non ha aggiunto dettagli, ma si è limitata a dire che, nella vita, i rapporti possono anche finire. Poco prima, però, Flora le aveva lanciato una sonora frecciatina.

Dopo che la signora Bonolis ha condiviso l’ennesimo scatto a bordo di un jet privato, la moglie di Brignano ha sottolineato che è facile avere certi privilegi quando si è sposati con uno dei presentatori più importanti della tv italiana.