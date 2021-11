A partire dal mese di gennaio 2022, Paolo Bonolis tornerà alla conduzione della nuova edizione di Avanti un altro: tutte le novità.

A partire dal mese di gennaio 2022, su Canale 5 verrà trasmessa una nuova edizione di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e particolarmente apprezzato dal pubblico italiano.

Dal mese di gennaio 2022, Paolo Bonolis tornerà a condurre la nuova edizione di Avanti un altro che prenderò il posto di Caduta Libera di Gerry Scotti.

I casting per il programma di Bonolis sono aperti da svariate settimane e sono curati dalla SDL ossia la società gestita dalla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. L’apertura dei casting indica che la nuova edizione dello show si contraddistinguerà per la presenza di tanti nuovi personaggi.

A questo proposito, una delle new entry di Avanti un altro sarà Marco Giusti, il critico cinematografico che si occuperà di fare domande sul mondo del cinema e che farà parte del Salottino di Miss Claudia.

Nel tornare al timone di Avanti un altro a partire dalla metà di gennaio 2022, Paolo Bonolis sarà affiancato dalla sua fedele spalla Luca Laurenti.

Nel mese di marzo 2022, poi, verranno trasmesse alcune puntate inedite del 2020 che a causa della pandemia da coronavirus non sono potute andare in onda.

Inoltre, è stata annunciata la messa in onda di sette appuntamenti in prima serata di Avanti un altro! Pure di sera.

Paolo Bonolis, gli altri impegni professionali del conduttore

Il successo del quiz di Canale 5 affidato a Paolo Bonolis è incredibile, come dimostrano i tanti telespettatori che seguono lo show.

Per questo motivo, sembra che Mediaset abbia disposto la realizzazione di ulteriori episodi per la stagione 2023 di Avanti un altro.

La conduzione del quiz, tuttavia, non rappresenterà l’unico impegno professionale di Paolo Bonolis che, ad esempio, sarà presente in qualità di ospite a C’è posta per te di Maria De Filippi.