Paolo Bonolis nonno innamorato: le prime foto con il nipote

Dopo le festività natalizie Paolo Bonolis si è concesso una vacanza negli States per conoscere il suo nuovo nipotino, Sebastiano, figlio di suo figlio Stefano e della moglie Candice Hansen. Sui social il conduttore ha postato alcune tenere immagini che lo ritraggono con Sebastiano tra le braccia e accanto ai suoi figli, Davide, Adele e Stefano. Il piccolo è nato lo scorso ottobre e, per ragioni di distanza, il conduttore non aveva ancora avuto modo di vederlo dal vivo.

Paolo Bonolis ha anche un altro nipotino, Theodor, figlio di sua figlia Martina (anche lei nata dall’amore naufragato tra il conduttore e l’ex moglie, la psicologa americana Diane Zoeller).

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Nonostante negli ultimi mesi si sia vociferato di una presunta crisi tra il conduttore e sua moglie, Sonia Bruganelli, tutto sembra scorrere liscio come l’olio per i due e la stessa conduttrice aveva messo a tacere simili ipotesi mostrandosi in una video chiamata con Candice Hansen (moglie di Stefano Bonolis). Il conduttore e sua moglie sono riusciti a costruire una pacifica famiglia allargata e oggi l’opinionista del GF Vip ha un ottimo rapporto con i figli nati dal precedente matrimonio del marito.