Paolo Bonolis è stato paparazzato a cena con una misteriosa “bionda”, per la prima volta mentre la sua ex moglie Sonia Bruganelli ha voltato pagina pubblicamente con il ballerino Angelo Madonia. Sarà la nuova compagna o soltanto un’amica?

Paolo Bonolis a cena con una bionda, è la nuova compagna?

Paolo Bonolis potrebbe non essere più single, dopo la rottura con l’ex moglie Sonia Bruganelli. A far circolare la voce è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su X dove ha pubblicato una foto che apre il dibattito. Nello scatto social, infatti, Bonolis è a cena e seduto accanto a lui c’è una misteriosa donna bionda.

La scritta che si legge sul post del giornalista è la seguente “Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui”. Il volto della donna però è nascosto quindi non si conosce l’identità. Potrebbe essere un’amica, una parente, o anche una conoscente di una delle persone sedute al tavolo con loro.

Che anche il conduttore romano, come ha fatto l’ex moglie Sonia Bruganelli, abbia trovato l’amore? Che siano solo rumors oppure no, sta di fatto che è la prima volta che il mondo di gossip ritrae anche Bonolis in dolce compagnia, sarà mica la volta buona?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il rapporto “altalenante” dopo la rottura

Dopo l’ufficiale separazione, che rapporto c’è ancora tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Tra i due il feeling non è mai svanito anche se l’amore ha cambiato forma. Bonolis e la Bruganelli, infatti, si sostengono sempre sia per l’amore della famiglia e dei figli ma anche perché il legame, dopo oltre vent’anni d’amore, è innegabile.

Più di recente poi Bonolis ha rivelato che è stata Sonia a mettere fine al loro rapporto d’amore, mentre se fosse stato lui a decidere, la storia sarebbe continuata.

Inoltre Bonolis ha sempre detto che bisogna lasciare andare il proprio partner se ci si accorge della sua esigenza di avere nuovi stimoli e fare nuove esperienze, e così ha fatto di conseguenza. Avrà dunque deciso di legarsi a qualcun’altra?