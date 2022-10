Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli: “Mia moglie via di casa? È quello che desidera”

Il nuovo libro "Notte fonda" è stata l'occasione per Bonolis di parlare di alcuni aspetti legati alla vita privata e sulla moglie fa delle rivelazioni.

Dal successo sulla televisione italiana al nuovo libro “Notte Fonda”, per il conduttore Paolo Bonolis è stata l’occasione per raccontarsi a cuore aperto grazie anche alla formula di narrazione pensata come un dialogo tra moglie e marito. In una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, Bonolis ha parlato del suo rapporto con la moglie, i figli, ma anche con la fede.

Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli: “È andata via di casa perché lo desidera”

Parlando della scelta della moglie di andare via di casa ha spiegato: “Non mi dispiace che mia moglie Sonia si sia trasferita perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Ma non è il mio percorso”.

Sulla figlia Silvia ha espresso parole di grande tenerezza e al contempo rabbia: “Se me lo chiede, le dico che non sono felice di questa cosa.

Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”.

“Non prego Dio, ma chi non c’è più”

Infine un particolare spazio è stato dedicato al suo rapporto con la fede: “Io certo che prego. Ma non prego Dio, parlo con le persone che non ci sono più. Mi rivolgo a loro salutandole ogni volta che vado a letto e ringraziandole per quello che mi hanno dato”. Ha infine concluso: “Dio non c’entra né come soluzione né come problema. Scusi, qui parlo per l’esperienza di mia figlia. Comunque, sono piccole rabbie che uno conserva”.