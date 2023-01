Home > Video > Paolo Borsellino: simbolo di coraggio nella lotta alla mafia Paolo Borsellino: simbolo di coraggio nella lotta alla mafia

Il 19 gennaio 1940 nasceva a Palermo Paolo Borsellino, una delle più importanti figure nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook scrive: “Ricordarlo oggi, a pochi giorni dall'arresto di Matteo Messina Denaro, è la migliore dimostrazione che la sua eredità non è morta e non morirà mai".