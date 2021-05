Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati: storia al capolinea Paolo Brosio e la modella 23enne Maria Laura De Vitis

Paolo Brosio e la fidanzata 23enne, Maria Laura De Vitis, hanno annunciato di essersi detti addio.

La storia d’amore tra Paolo Brosio e la modella 23enne Maria Laura De Vitis è giunto al termine: ad annunciarlo sono stati i due diretti interessati con alcune stories via social.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati

L’amore è naufragato tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, che nei mesi scorsi avevano fatto discutere nei salotti tv per via della loro differenza d’età (di ben 42 anni) e per via dei presunti tradimenti messi in atto dalla modella ai danni del giornalista. I due hanno sempre difeso la veridicità della loro storia d’amore e sui social hanno annunciato di voler mantenere buoni rapporti nonostante si siano detti addio:

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita…”, ha scritto la giovanissima influencer, e ancora: “Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno.

Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.

Paolo Brosio e Maria Laura: il primo incontro

I due si erano conosciuti durante l’estate 2020 al locale di Andrea Bocelli e da quel momento erano diventati inseparabili. Maria Laura è stata accanto a Brosio quando lui è risultato positivo al Coronavirus e ovviamente ha aspettato con ansia che tornasse dopo la sua – breve – esperienza al GF Vip.

Nei salotti tv della D’Urso i due sono stati più volte criticati per via della loro differenza d’età, ma entrambi hanno scelto di difendere a spada tratta la loro liaison.

Paolo Brosio: il presuntro tradimento

Oltre ai dubbi sulla veridicità del rapporto tra i due sollevati nei salotti tv, Maria Laura De Vitis è finita nell’occhio del ciclone per un presunto tradimento ai danni del giornalista. Lo stesso Brosio aveva affermato di non credere a simili voci in circolazione e di fidarsi ciecamente della fidanzata. Oggi i due hanno deciso di separarsi pacificamente e in tanti si chiedono quali siano i motivi che li hanno spinto verso questa decisione e se ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.