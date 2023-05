Paolo Brosio, la morte della mamma: "Ho sentito una voce, sapevo che non l'avrei più vista"

Giorni difficili per Paolo Brosio che, lo scorso 7 aprile, ha perso l’adorata mamma Anna Marcacci. Il giornalista, intervenuto a Verissimo, ha raccontato gli ultimi giorni di vita del genitore.

Lo scorso 7 aprile è morta all’età di 102 anni la signora Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio. Il giornalista, ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi giorni di vita del genitore. Purtroppo, quando la donna si è spenta, Paolo non era al suo fianco. Nonostante tutto, ha avvertito una specie di segnale.

Paolo ha raccontato:

Brosio non era accanto alla madre quando ha esalato l’ultimo respiro. Ha comunque potuto salutarla in videochiamata.

Paolo ci ha tenuto a sottolineare: “Sono un over 60 che ha sempre avuto la mamma vicino a sé, lei è sempre stata molto presente. Sono davvero un privilegiato“. Poi, parlando dell’ultimo saluto ha ricordato:

“Non mi sono mai staccato da lei in quest’ultimo periodo, se non quando ho dovuto raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, per la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta”.